هنأ المركز القومي للتعلم الإلكتروني بالمجلس الأعلى للجامعات، رئيس جامعة طنطا الدكتور مجدي سبع، للمشاركة المتميزة من الجامعة في إنتاج مقرر إلكتروني ونشره على المنصة التعليمية الأولى واسعة الانتشار المفتوحة مجاناً للعالم EGYMOOCs، وحصول جامعة طنطا على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية.

وكرم المجلس فريق الجامعة، بمقره، بحضور ومشاركة عدد من المسئولين.

من جانبه، أعرب الدكتور ياسر عبده مدير مركز التعليم الإلكتروني بجامعة طنطا، عن سعادته بهذا التكريم، مشيداً بالدعم اللامحدود الذي تقدمه الجامعة بقيادة الدكتور مجدي سبع، رئيس الجامعة، وكذلك نواب رئيس الجامعة لقطاعات الدراسات العليا، والتعليم والطلاب، وخدمة المجتمع.

كما أشاد بالمجهودات الكبيرة التي بذلها كافة أعضاء الفريق والذي ضم بالإضافة لـ"عبده"، الدكتورة سامية بركة، وإيمان جلال الصغير، وسارة رشاد، ومرام إبراهيم ريشه، وأحمد الراعي.