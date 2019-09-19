عدد الوطن الصادر غدا الجمعة

تقرأ في عدد «الوطن»، الصادر غدا الجمعة، ليلة السوبر بين الأهلي والزمالك: تعليمات خاصة للرباعي «فتحي ومتولي ومعلول وإبراهيم» و«ميتشو» يطالب لاعبي الأبيض بالضغط المتواصل.. ومصطفى محمد يقود الهجوم

وفي العدد:

· مجلس المحافظين يفتح ملف تنمية القرى و«مدبولي»: يجب أن يشعر الناس بالتحسن

وتقرأ في العدد أيضًا: «قصور الرئاسة».. مقتنيات مصر

· ساعات وسيوف وخناجر وأسلحة من الفضة والذهب مطعمة بالأحجار الكريمة ودروع وقلائد من الكريستال

· احتفاء خاص بقميص محمد صلاح.. ولوحة مستشفى «57357» مع محارب السرطان تستقبل الزوار

· الآثار تخضع لرقابة صارمة.. ولدينا 11 سجلا و14 ألبوما تضم تسجيلا لجميع المقتنيات والمباني والحدائق