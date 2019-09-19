قال الفنان محمد رمضان، إن دخوله مجال الغناء جاء بالمصادفة، ولم يكن يسعى إليه.

وأضاف، خلال استضافته على الـ"ريد كاربت" على هامش فعاليات مهرجان الجونة، المذاعة على شاشة "on e": "فهمت العلامة والإشارة الإلهية، ولقيت الجمهور متقبل وساعدني في تحقيقي جزء كبير جدا من طموحي، وهو نقطة الجماهيرية".

وأكمل تصريحاته: "تقريبا جماهيرية المغني أكتر وأكبر من الممثل بـ 20 ضعف، وكنت بحلم إني دايما أكون الممثل اللي يملك شعبية المغني، وأنا أصلا مش مطرب ولا صوت مطرب، ولقيت النوع اللي يتلاءم مع طبيعة صوتي وشخصيتي وأسلوبي".

واستطرد: "بعتبر الأغاني بتاعتي تحفيزية، لأني شاب مش أكتر، وأغنية (نمبر وان) ممكن تكون في أي مجال وتسمعها، وبحس إني بقدم للجمهور شيء مختلف، ودوري أسلِّي الناس، والفن هو مسكن الشعوب، وبينسيهم مشاكلهم".

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في السابعة من مساء اليوم الخميس، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، لاقى ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.