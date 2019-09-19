أعربت الفنانة لارا إسكندر، عن سعادتها البالغة من حضورها الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، موضحة أنها ترى أن المهرجان يخدم السينما والدولة المصرية، كما يخدم شباب الفنانين.

وأضافت "لارا"، على هامش فعاليات مهرجان الجونة، "المهرجان بيقول للناس اللي خارج مصر أن مصر بتحب الفن والأفلام والمزيكا ومهتمة بها للغاية، إحنا كلنا بندعم بعض ومبسوطين".

وتابعت، "أنا فخورة بمهرجان الجونة الذي أصبح له تأثير ليس في مصر فقط بل في الوطن العربي أيضًا، وإن شاء الله هشاهد فليمين منهم فيلم لهند صبري والذي يشارك في الأفلام الروائية الطويلة، وكذلك فيلم الفارس والأميرة".

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في السابعة من مساء اليوم الخميس، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، لاقى ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.