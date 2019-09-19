قال أحمد فريعة، آخر وزير داخلية في عهد الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي، إن العلاقة بينه وبين الراحل كانت مهنية، مشيرا إلى أنه لم يستمر في منصبه كوزير للداخلية سوى لأسبوعين.

وتوفي الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، عن عمر ناهز 83 عاما، داخل مستشفى في مدينة جدة السعودية، حيث يقيم منذ عام 2011، بعد ثورة شعبية أطاحت بنظامه.

وأضاف "فريعة" في اتصال هاتفي لـ"الوطن": "في البداية أقسمت أمام الرئيس زين العابدين بن علي، رحمه الله، مرتين، الأولى كوزير للتعليم العالي والثانية حينما تم اختياري لأشغل منصب وزير الداخلية في أثناء أحداث ثورة 2011".

واستطرد: "كان اختياري على أساس الإصلاح، وكان الحل السياسي التنموي هو المطروح على الساحة حينها"، موضحا أنه لم يكن يمتلك الخبرة الكافية في ملف الأمن نظرا لأنه أكاديمي.

وشغل أحمد فريعة، منصب مدير مصلحة الهندسة المدنية من سنة 1980 إلى سنة 1985، قبل أن يعين مديرا للمدرسة الوطنية للمهندسين في تونس، وانتخب منسقا للجنة العلمية الهندسية حتى 1988، ثم وزيرا للتجهيز والإسكان ما بين 1989 إلى 1992.

كما شغل منصب عضو في اللجنة الوطنية للتحكم في التكنولوجيا ورئيس لجنة العلوم الصحيحة والطبيعية التابعة للجنة القومية لليونسكو وفي 30 مايو 1994 عين وزيرا للتربية والعلوم، ثم سفيرا لتونس في روما بتاريخ 25 ديسمبر 1995، وعين ما بين 1997 إلى 2002 وزيرا للمواصلات، ثم وزيرا لتكنولوجيات الاتصال.

وتولى رئاسة المجلس البلدي في جرجيس ما بين 1985ـ 1990، وانتخب نائبا عن دائرة مدنين في الانتخابات التشريعية لسنوات 1989 و1994 و1999، وفي 2011 شغل منصب وزير الداخلية التونسية لمدة أسبوعين، وحصل على وسام الجمهورية التونسية من الطبقة الأولى، ووسام 7 نوفمبر من الطبقة الأولى.