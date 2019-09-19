أعربت الفنانة المغربية ميساء مغربي، عن سعادتها للغاية من المستوى الجميل والتنظيم الرائع والمستوى الفني الهائل الموجود بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، موضحة أنها لاقت حب هائل منذ وصولها إلى مدينة الجونة، وذلك على حوارها على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وأضافت "مغربي"، أنها شاركت مؤخرًا في فيلم سعودي مثيلت فيه أربع مشاهد فقط، وإخراج الفيلم بالكامل، لافتة إلأى أنها شاركت في الفيلم لإعجابها بالدور الذي أدته، كما أنها أرادت أن تكون أمام الكاميرا كونها ظلت فترة طويلة خلف الكاميرا في الإخراج.

وعن مدى إمكانياتها إخراج أو التمثيل في فيلم مصري، ردت قائلة: "إن شاء الله تشوفني في فيلم مصري"، متابعة: "بيوتنا بقت مفتوحة مع بعض السوشيال ميديا اختصرت كل المسافات الجغرافية، لما يكون فيه دور كويس واتعرض هوافق على الفور".

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في السابعة من مساء اليوم الخميس، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، لاقى ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.