عرضت شاشة "ON E"، على هامش فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي أسماء أعضاء اللجنة الاستشارية بالمهرجان.

وضمت أسماء أعضاء اللجنة الاستشارية بالمهرجان، الفنانين:

الفنانة يسرا .. فنانة .. من مصر

يسري نصر الله .. مخرج .. من مصر

هند صبري .. ممثلة .. تونس ومصر

طارق بن عمار .. منتج وموزع .. تونس وفرنسا

عبد الرحمن سيساكو .. مخرج ومنتج .. من موريتانيا

فورست ويتكر .. ممثل .. من أمريكا

هيام عباس .. ممثلة وكاتبة ومخرجة.. من فلسطين

مارجريت فون تروتا .. ممثلة وكاتبة سيناريو ومخرجة .. من ألمانيا

محمد ملص .. مخرج .. من سوريا

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في السابعة من مساء اليوم الخميس، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري. ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، لاقى ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.