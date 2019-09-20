غضب أهالي طلاب "التجريبية" بدمياط بسبب الزي: الإدارة رفضت "النبيتي"

"فجأة وبدون سابق إنذار فوجئنا بهم بعد ما الولاد راحوا المدرسة بيقولوا لنا غيروا الزي رغم إن ده اللون اللي بنلبسه من سنين"، بتلك الكلمات روى أولياء أمور طلاب مدرسة التجريبية في دمياط أزمتهم، مطالبين بالتحقيق في الواقعة.

تقول ميادة أحمد ولية أمر: "فوجئنا بإدارة مدرسة التجريبية الإبتدائية بدمياط كل يوم يزعقوا ويخوفوا الولاد بسبب ارتدائهم الزى المتعارف عليه ذات اللون النبيتي"، متابعة: "الولاد بقالهم كذا سنة بيلبسوه فإذا بالمدير يطالب بتغيير التيشرت النيتي لبدلة"، متسائلة: "ما الفرق بين البدلة والتيشيرت بالرغم من أن السويت شيرت في الشتا نبيتي يعني ده زي مش مخالف أصلا كل يوم الإدارة تبهدل فينا، والمدير هدد بتحرير مذكرة للولاد المرتدين تيشرت بدعوى مخالفتهم بالرغم من كونه زى كل عام".

وتضيف ميادة قائلة: "المدير طالبنا نشتري زي جديد مرة تانية، وأولياء الأمور ربنا العالم بهم"، مطالبة وكيل وزارة التربية والتعليم ومحافظ دمياط بالتدخل لحل أزمتهم.

وتتساءل شيماء ياسين، ولية أمر: "كيف لمدير مدرسة يوقف طفل في تانية ابتدائي ويعنفه عشان لابس تيشرت بولو نبيتي، والمدرسة الزي الرسمي لها نبيتي يعني مش لابس لون تاني مثلا ومش عاوز يدخله من باب المدرسة، والمدير المحترم واقف يبهدل في أولياء الأمور ورافض يسمع أي نقاش من حد".

وأشارت شيماء لعدم إعلان مدير المدرسة على صفحة المدرسة قبل بدء العام الدراسي منعه للتيشيرت والآن كل أولياء الأمور قاموا بشراء ملابس أولادهم "مش معقولة هنشتري تاني، رفقا بنا كأولياء أمور".

أما آية الدحدوح، ولية أمر، فتقول: "ما يحدث مأساة لأولياء الأمور بعدما اشترينا الزي نبيتي كما كان الأولاد يلبسون العام الماضي جاء مدير المدرسة واحتد على الأطفال"، وتساءلت: "هل المفترض ولي الأمر يشترى أبيض تاني ونرمي اللبس الجديد، بجد حرام"، مختتمة حديثها: "ارحمونا كنت عاوزنا نيجي بأبيض كنت تقول ممنوع البولو النبيتي من الأول مش بعد ما اشترينا نرمي".

في المقابل، قال السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط، لـ"الوطن": "سنبحث الشكوى ونتخذ اللازم".