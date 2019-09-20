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طقس اليوم الجمعة 20 - 9 - 2019 في مصر والدول العربية

طقس اليوم الجمعة 20 - 9 - 2019 في مصر والدول العربية

تونس في 2019.. وداع رئيسين جمهورية وانتخاب جديد

تونس في 2019.. وداع رئيسين جمهورية وانتخاب جديد

غضب أهالي طلاب "التجريبية" بدمياط بسبب الزي: الإدارة رفضت "النبيتي"

غضب أهالي طلاب "التجريبية" بدمياط بسبب الزي: الإدارة رفضت "النبيتي"

بـ"الحلوى والبالونات".. مركز عباس حلمي لعلاج الإدمان يختتم فعالياته

بـ"الحلوى والبالونات".. مركز عباس حلمي لعلاج الإدمان يختتم فعالياته

للمرة الأولى في التاريخ.. أمريكا تعترف بصحة فيديوهات الأطباق الطائرة

للمرة الأولى في التاريخ.. أمريكا تعترف بصحة فيديوهات الأطباق الطائرة

"الإفتاء": تخصيص يوم معين بدعاء من أدعية الصالحين أمر جائز شرعا

"الإفتاء": تخصيص يوم معين بدعاء من أدعية الصالحين أمر جائز شرعا

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تاكسي الجونة.. 12 معلومة عن وسيلة تنقل النجوم بالمهرجان السينمائي

تاكسي الجونة.. 12 معلومة عن وسيلة تنقل النجوم بالمهرجان السينمائي

حتى نهاية أكتوبر.. خطوات تقديم التظلم للمحذوفين من البطاقة التموينية

حتى نهاية أكتوبر.. خطوات تقديم التظلم للمحذوفين من البطاقة التموينية

ضحكة سندريلا وناصر على جنيه.. مصور حول كركبة الصور القديمة لمتحف شارع

ضحكة سندريلا وناصر على جنيه.. مصور حول كركبة الصور القديمة لمتحف شارع

تحسن أحوال الطقس خلال الأسبوع المقبل.. والحرارة تصل إلى 31 درجة

تحسن أحوال الطقس خلال الأسبوع المقبل.. والحرارة تصل إلى 31 درجة

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