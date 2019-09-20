محمد رمضان: أعداء النجاح يحاولون السيطرة والتأثير على معنويات الشعب

وجه الفنان محمد رمضان، تحية وتقدير لجمهور قناة "DMC"، حيث وصفه بالجمهور الغالي على قلبه وعشرة سنين بعد عرض مسلسل "نسر الصعيد" و"زلزال" على القناة في موسم رمضان الماضي والأسبق، متمنيًا أن يقوم بعمل شيء درامي العام القادم يُرضي جمهوره يُعرض على نفس الشاشة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، على شاشة "DMC"، أنه للسنة الأولى يتواجد في مهرجان الجونة، وسعيد للغاية من التنظيم، حيث يرى أن إدارة المهرجان قاموا بعمل عظيم من أجل صناعة السينما، وأيضًا شيء عظيم لمصر وتنشيط السياحة.

وتابع: "مصر بتطور وتتقدم بشكل كبير، في كل سفرياتي بسأل موظف المطار والسفريات عن حركة السياحة كمواطن عادي بيطمن على بلده، إحنا فعلا بنتقدم بشكل عظيم، مهرجان الجونة يساهم في تنشيط السياحة ويُعلن عن مدن ساحرة في مصر زي الجونة والغردقة وشرم الشيخ، إحنا محتاجين من ده".

وأشار إلى أن مصر تحتاج إلى تقديم كل ما هو إيجابي، مستطردًا: "مصر بتتقدم، ولو رجعنا شوية لسنين ورا نحس فعلا إننا دلوقتي بنتقدم بشكل كبير، أعداء النجاح يحاولون السيطرة والتأثير على معنويات الشعب وعاوزين البلد ترجع تاني زي الأول"، وأكد أن مصر مرت بظروف صعبة ولكنها استطاعت الوقوف على قدمين ثابتتين من جديد وتقول "أنا مصر".

وأوضح أنه سعيد بمهرجان الجونة، متمنيًا أن يكون هناك أشياء جديدة مثل الجونة توضح أن مصر تتقدم وهذا يعني أن مهرجان الجونة مهم جدًا لنهضة السينما، حيث إنه بجانب عمل المهرجان هناك تفكير في الوطن، فضلا عن تقديم للمواطنين ما يمتعهم ويسليهم.

وتابع: "بنقدم للناس إيجابيات وأشياء تفيد البلد، وتفيد معنويات الشعب المصري إحنا شعب الوقود بتاعه هو المعنويات زي المثل اللي بيقول لاقيني ولا تعشيني، شعب مصر يحب الكلمة الحلوة الأمل والضحك والأشياء العظيمة"، موضحًا أنه سعيد للغاية بمهرجان الجونة، والمطلوب من الجميع رفع معنويات الشعب.

وواصل: "شوارعنا بقت أحلى، بلدنا بقت أحلى، الأمن بقى أحلى، السياحة بقت أحلى، وكل سنة بتتقدم وإحنا بنتقدم لقدام".