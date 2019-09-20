كشف الفنانة أروى جودة عن آخر أعمالها الفنية وذلك خلال لقائه مع الإعلامية شريهان أبوالحسن على هامش تغطية قناة "ON E" لمهرجان الجونة السينمائي.

وقالت جودة إنها وقعت عقد فيلم جديد اسمه "عقد الخواجة" بطولة الفنانة هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي، لافتة إلى أن طاقم الفيلم لم يكتمل بعد.

وأوضحت جودة أنها لن تستكمل حضور أيام مهرجان الجونة السينمائي بسبب دعوتها المفاجئة لحضور مهرجان إيمي أورلد بأبوظبي كعضو لجنة تحكيم المهرجان.

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في السابعة من مساء أمس الخميس، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، لاقى ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.