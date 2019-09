اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لموقع التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم "فيسبوك"، في البيت الأبيض.

وكتب الرئيس الأمريكي على حسابه الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": عقدت "اجتماعا لطيفا" مع زوكربيرج.

Nice meeting with Mark Zuckerberg of @Facebook in the Oval Office today. https://t.co/k5ofQREfOc pic.twitter.com/jNt93F2BsG