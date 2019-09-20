"نحن قادرون لأننا لا نعرف المستحيل".. ندوة بـ"روتاري" حول تأثير الإعلام على الشباب

تنظم لجنة الأجيال الجديدة بالمنطقة الروتارية 2451 مصر، تحت قيادة محافظ المنطقة الدكتور شريف والي، ندوة بعنوان "نحن قادرون لأننا لا نعرف المستحيل".

وتدور الندوة حول تطوير مهارات الشباب وخلق فرص العمل لهم وتأثير وسائل الإعلام عليهم وذلك يوم السبت الموافق 28 سبتمبر 2019 في المدرسة الأمريكية الدولية بالشيخ زايد في مدينة السادس من أكتوبر، من التاسعة والنصف صباحاً وحتى الخامسة مساءً.

ويتضمن برنامج الندوة مجموعة متميزة من المتحدثين المتخصصين في مجالات متعددة تتعلق بمستقبل الشباب وفرصهم في سوق العمل وتنمية مهاراتهم وتجهيزهم لسوق العمل، وتشمل جلسات الندوة موضوعات تأثير الإعلام والتفكير خارج الصندوق وكيفية تحقيق حلمك ووسائل التحفيز.