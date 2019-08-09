قال الدكتور هشام شوقي، رئيس لجنة الوقاية من الأمراض وعلاجها بروتاري مصر، إنه زار المعهد القومي للأورام، بعد الحادث الأليم الذي وقع أمامه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الفنانة الفنانة رجاء الجداوي، التي تقدم برنامج "الحكاية" على فضائية "MBC مصر" بدلًا من الإعلامي عمرو أديب، بسبب سفره للخارج: "تبرعنا بشيء رمزي للغاية، وجمعنا نصف مليون جنيه في نصف يوم، من أجل مصر".

وتابع: "كما قامت لجنة الإغاثة بزيارة المصابين والمرضى واشترت لهم الأدوية ووفرت لهم المساعدات المعنوية، حتى تكون المساعدات متكاملة".

من جانبها، وجهت رجاء، الشكر لكل القائمين على ترميم معهد الأورام المصري: "ببوس كل إيد عامل بتشتغل لحساب مصر، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يحاول إيذاء مصر والمصريين".

وتقدم الفنانة رجاء الجداوي حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، بدلًا من الإعلامي عمرو أديب، وذلك بسبب سفره إلى الخارج، وحري بالذكر أنها تقدم فقرة بالبرنامج، الذي يبث عبر شاشة "MBC مصر"، من يوم الجمعة حتى يوم الإثنين من كل أسبوع.