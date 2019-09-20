قال المؤلف والسيناريست فيصل ندا، إن سمير غانم وجورج سيدهم كانا صديقاه منذ المرحلة الجامعية، ومعهم في نفس "الشلة" عادل إمام والسيد راضي، قبل أن يتجه كل منهم لشق طريقه.

وأضاف "ندا"، في حواره لـ"الوطن": "الضيف أحمد كان العقل المفكر للثلاثي، وبوفاته بدأ ينفرط عقدهم، وأخذوني لأنضم إليهم لكني انسحبت وقدمت ضدهم شكوى لرغبتهم في نهب حقي بالعروض، فأنا أول مؤلف يوقف عرض مسرحيته "أهلاً يا دكتور" لخروجهم عن النص، وقدمت شكوى لوزير الثقافة حينها.

وتابع: "أوقفت سمير وجورج في قفص المحاكمة لعدم سماحي لأي ممثل بالخروج عن النص، وبعد أن خرجا من السجن أكملا عرض المسرحية دون تجاوزات، وعرضت المسرحية لمدة 5 سنوات، وكتبت لهما في السينما والتليفزيون"، مشيرا إلى أن "سبب مرض جورج سيدهم هو شقيقه الذي سرق أمواله وسافر خارج مصر، فلم يستوعب "جورج" الصدمة".

وأوضح: "بالمناسبة عادل إمام أكثر الفنانين ذكاءً، وحريص على اختيار أدواره بعناية، وهو صديقي منذ زمن، وقدمنا الكثير من الأعمال الجيدة ذات البعد السياسي، وطلعت إلى النور لقربه من نظام الحكم أيام مبارك".

وعن علاقته بالفنانة الراحلة سعاد حسني "السندريلا" قال: "هي وزوجها المخرج علي بدرخان كانا دائما يزورونني في البيت، وكانت سعاد تحب الأكل، و"بتموت في أكل البط".