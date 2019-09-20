تباينت أسعار صرف العملات أمام الجنيه المصري، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة، في عدد من البنوك، وجاءت أسعار العملات كالتالي:

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في بنك عودة نحو 17.96 جنيه للشراء و18.11 جنيه للبيع، فيما سجّل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 17.91 جنيه للشراء و18.07 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في بنك عودة نحو 4.34 جنيه للشراء، و4.37 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك بلوم نحو 4.34 جنيه للشراء و4.37 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 4.43 جنيه للشراء و4.46 جنيه للبيع، وسجّل في بنك مصر نحو 4.43 جنيه للشراء و4.46 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك عودة نحو 20.31 جنيه للشراء و20.47 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري نحو 19.31 جنيه للشراء و20.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في بنك عودة نحو 16.3 جنيه للشراء و16.4 جنيه للبيع، وسجّل في بنك الشركة العربية المصرفية الدولية نحو 16.30 جنيه للشراء و16.40 جنيه للبيع.