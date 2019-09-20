استقبل وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور هاني النقراشي أحد علماء الطاقة بألمانيا بحضور المهندس أسامة كمال رئيس مجلس إدارة شركة "سمارت" للحلول الهندسية لبحث إمكانية التعاون لتطبيق التكنولوجيات الحديثة حول مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

يأتي اللقاء في ظل اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بتوطين صناعة مكونات محطات الطاقة الشمسية في شركاتها التابعة، في ظل اتجاه الدولة للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية.

تناول اللقاء بحث توطين تكنولوجيا جديدة وهي الطاقة الشمسية المركزة (CSP) بمصر، وتصنيع مكونات هذه المنظومة بشركات ووحدات الإنتاج الحربي.

أجرى الدكتور هاني النقراشي أحد علماء الطاقة المصريين بألمانيا، عرضا تقديميا عن محطة "جيما سولار" المقامة بالقرب من مدينة إشبلية بجنوب أسبانيا، والمعروفة "بالجوهرة الشمسية" والتي جرى افتتاحها عام 2011 لتوليد الطاقة الكهربائية والتي تعد المحطة الشمسية الأولى في العالم، التي لها القدرة على توليد الطاقة الكهربائية أثناء ساعات الليل، حيث يجري تخزين الطاقة لمدة 15 ساعة.

وأضاف أن هذه التكنولوجيا تعتمد على استخدام مجموعة من المرايا، توضع بتنظيم معين وبزاوية ميل معينة بحيث تضمن إنعكاس الأشعة الشمسية على بؤرة محددة، تستقبل هذه الأشعة وتحولها إلى طاقة حرارية يجري استخدامها في توليد الكهرباء عن طريق مجموعة من المحولات، وبذلك يمكن إنتاج الكهرباء على مدار 24 ساعة.

وأضاف بأنه يمكن إقامة هذه المحطات في صعيد مصر والمناطق النائية لتوليد الكهرباء، لمجموعة مدن متقاربة وعدم تحميل الشبكة الرئيسية بجهد كهربائي عالي.

ونوه بأنه يمكن استخدام هذه التكنولوجيا في إقامة محطات على السواحل المنتشرة بمصر، لتحلية مياه البحر بالإضافة إلى توليد الكهرباء.

من جانبه أشار المهندس أسامة كمال رئيس مجلس إدارة شركة "سمارت" للحلول الهندسية، إلى أهمية تطبيق تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة (CSP)، لما لها من فائدة في زيادة نسبة استخدام الطاقة البديلة.

ولفت إلى أن سعر تكلفتها أفضل بالمقارنة مع الطاقة الذرية والطاقة الحرارية على المدى الطويل، مؤكدا على أهمية البحث عن أهم المصنعين لهذه التكنولوجيا حول العالم لعقد شراكة معهم لتوطينها في مصر من خلال شركات ووحدات الإنتاج الحربي.

كما جرى عرض الإطار المالي والزمني لتنفيذ هذا المشروع الضخم، مع تقديم مقترح أن يجري تمويل هذا المشروع من خلال البنوك المصرية.

في نهاية اللقاء، جرى الاتفاق على ضرورة وضع خارطة طريق للخطوات المقبلة، للبدء في أخذ خطوات جادة نحو تنفيذ هذا المشروع الضخم.