"ما تيجي نخرج".. اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإن كنت من محبي الخروج ليلا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود"، والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، تقدم لك "الوطن" مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها اليوم.

حفل فرقة الأخوة أبو شعر للإنشاد الديني، على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوي، 7 مساء، وسعر التذكرة 50 جنيها.

حفل إيمان شاكر وفرقة الأصدقاء، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا، 8 مساء، وأسعار التذاكر 85 جنيها.

ستاند أب كوميدي من تقديم علي قنديل، على مسرح قاعة الحكمة بساقية الصاوي، 7 مساء، وسعر التذكرة 70 جنيها.

عرض المسرحية الكوميدية المتفائل، على المسرح القومي، 9 مساء، وأسعار التذاكر 30، 50، 70، 100 جنيه.

أمسية شعرية لفرقة جنوب الصعيد، بقاعة الحكمة في ساقية الصاوي، 7 مساء، وسعر التذكرة 30 جنيها.