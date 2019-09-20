تسجيل الدخول
حكايات من دفتر

أحدث الأخبار

وزارتا المالية والتجارة توقعان اتفاق تسوية مستحقات لـ"سوميتومو إيجيبت"

وزارتا المالية والتجارة توقعان اتفاق تسوية مستحقات لـ"سوميتومو إيجيبت"

الحكومة: المباني التاريخية "ثروة لا تقدر بثمن".. ولا نفكر في بيعها

الحكومة: المباني التاريخية "ثروة لا تقدر بثمن".. ولا نفكر في بيعها

"الوزراء": إجراءات حاسمة ضد أي مدرسة تُجبر أولياء الأمور على التبرع

"الوزراء": إجراءات حاسمة ضد أي مدرسة تُجبر أولياء الأمور على التبرع

وظائف شاغرة في WE بمرتبات تصل إلى 4500 جنيه.. اعرف الشروط المطلوبة

وظائف شاغرة في WE بمرتبات تصل إلى 4500 جنيه.. اعرف الشروط المطلوبة

"الوزراء": تنفيذ المرحلة الأولى لمعهد الأورام الجديد بتكلفة 9.5 مليار

"الوزراء": تنفيذ المرحلة الأولى لمعهد الأورام الجديد بتكلفة 9.5 مليار

"الوزراء": إيقاف بطاقات التموين التي تلقت إنذارا بالحذف ولم يتظلم صاحبها

"الوزراء": إيقاف بطاقات التموين التي تلقت إنذارا بالحذف ولم يتظلم صاحبها

اختيارات الوطن

قصور الرئاسة.. مقتنيات بالملايين ملك الأجيال القادمة

قصور الرئاسة.. مقتنيات بالملايين ملك الأجيال القادمة

السباق إلى "قرطاج" جولة ثانية خارج "توقعات التوانسة"

السباق إلى "قرطاج" جولة ثانية خارج "توقعات التوانسة"

مزمار "حلاوة" لم يهدأ منذ ٥٠ سنة: عزف وبيع وونس

مزمار "حلاوة" لم يهدأ منذ ٥٠ سنة: عزف وبيع وونس

صرف ورطوبة وإهمال.. دار المسنين في رأس البر "تحتاج رعاية"

صرف ورطوبة وإهمال.. دار المسنين في رأس البر "تحتاج رعاية"

آخرها الاعتداء على سيدة أمام طفليها.. جرائم اغتصاب هزت مصر في 2019

آخرها الاعتداء على سيدة أمام طفليها.. جرائم اغتصاب هزت مصر في 2019

مع بدء الدراسة.. تفاصيل ندوة "ساندوتش المدرسة الصحي" بمكتبة مصر العامة

مع بدء الدراسة.. تفاصيل ندوة "ساندوتش المدرسة الصحي" بمكتبة مصر العامة

الأكثر قراءة

عاجل