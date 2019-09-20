وظائف شاغرة في WE بمرتبات تصل إلى 4500 جنيه.. اعرف الشروط المطلوبة

أعلنت شركة إكسيد تنظيم يوم مفتوح للتقدم لوظائف خدمة عملاء ودعم فني، بالشركة المصرية للاتصالات WE، الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر الجاري، بمبنى شركة إكسيد بالقرية التكنولوجية بالمعادي، من العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا.

وحددت الشركة عبر الصفحة الرسمية لها على موقع "فيس بوك"، مرتبات الوظائف 3500 جنيه لموظفي خدمة العملاء، و4500 جنيه لموظفي الدعم الفني، وتوفر الشركة تأمين صحي واجتماعي للحاصلين على الوظائف.

الشروط المطلوبة للتقدم لوظائف WE

تكون الشروط المطلوبة في المتقدمين التالي:

أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالٍ.

ألا يزيد السن على 33 عاما.

أن يكون مستوى اللغة الإنجليزية من جيد إلى جيد جدا.

يكون الحضور بالبطاقة الشخصية دون أي مصروفات للتقدم.