وظائف شاغرة في "اتصالات مصر".. اعرف تفاصيلها

أعلنت شركة "اتصالات مصر" عبر موقعها الإلكتروني، حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في تخصصات مختلفة، وجاءت تلك الوظائف على النحو التالي:

Corporate Sales Senior Sales Executive.

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي

- الحصول على درجة البكالوريوس.

- خبرة 4 سنوات في مجال مبيعات الشركات.

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــا.

Billing Complaints and back Office Analyst

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي

- الحصول على شهادة جامعية في مجال الأعمال أو ما يعادلها.

- خبرة من 2 إلى 3 سنوات في المجال ذاته.

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــا.

Project Senior Team Leader

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي

- الحصول على درجة جامعية.

- امتلاك مهارات التعامل مع الحاسب الآلي.

- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابة).

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــا.

IT Technical Support Specialist

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي

- درجة البكالوريوس في الهندسة، أو أنظمة الكمبيوتر والمعلومات، أو أي تخصص ذي صلة وذات صلة.

- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابة).

- خبرة لا تقل عن سنة ونصف في مجال الدعم الفني.

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــا.

Solution Architect

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي

- شهادة جامعية في علوم الكمبيوتر أو الاتصالات السلكية واللاسلكية.

- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابة).

- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الاتصالات.

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــا.

Field services Engineer

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي

- الحصول على شهادة جامعية في هندسة الاتصالات.

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــا.

Call Center Agent

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي

- الحصول على درجة جامعية.

- خبرة لا تقل عن سنتين في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية.

- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابة).

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــا.

Accountant Treasury Cash Management

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي

- الحصول على شهادة جامعية في بكالوريوس التجارة قسم المحاسبة أو المالية.

- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابة).

- امتلاك مهارات التعامل مع الحاسب الآلي.

- خبرة لا تقل عن سنتين في المجال ذاته.

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــا.