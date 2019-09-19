وظائف شاغرة في "اتصالات مصر".. اعرف تفاصيلها

أعلنت شركة "اتصالات مصر" عبر موقعها الإلكتروني، حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في تخصصات مختلفة، وجاءت تلك الوظائف على النحو التالي:
Corporate Sales Senior Sales Executive.
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي
- الحصول على درجة البكالوريوس.
- خبرة 4 سنوات في مجال مبيعات الشركات.
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــا.
Billing Complaints and back Office Analyst
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي
- الحصول على شهادة جامعية في مجال الأعمال أو ما يعادلها.
- خبرة من 2 إلى 3 سنوات في المجال ذاته.
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــا.
Project Senior Team Leader
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي
- الحصول على درجة جامعية.
- امتلاك مهارات التعامل مع الحاسب الآلي.
- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابة).
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــا.
IT Technical Support Specialist
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي
- درجة البكالوريوس في الهندسة، أو أنظمة الكمبيوتر والمعلومات، أو أي تخصص ذي صلة وذات صلة.
- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابة).
- خبرة لا تقل عن سنة ونصف في مجال الدعم الفني.
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــا.
Solution Architect
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي
- شهادة جامعية في علوم الكمبيوتر أو الاتصالات السلكية واللاسلكية.
- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابة).
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الاتصالات.
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــا.
Field services Engineer
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي
- الحصول على شهادة جامعية في هندسة الاتصالات.
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــا.
Call Center Agent
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي
- الحصول على درجة جامعية.
- خبرة لا تقل عن سنتين في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية.
- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابة).
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــا.
Accountant Treasury Cash Management
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي
- الحصول على شهادة جامعية في بكالوريوس التجارة قسم المحاسبة أو المالية.
- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابة).
- امتلاك مهارات التعامل مع الحاسب الآلي.
- خبرة لا تقل عن سنتين في المجال ذاته.
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــا.