قال المهندس أسامة البقلي رئيس الشركة القابضة للغازات، إنه يجرى حاليا الإعداد لطرح مناطق جديدة للبحث عن الغاز في البحر المتوسط في مزايدة عالمية، خلال العام المالي الحالي 2019 - 2020، حيث جرى ترسيم 4 مناطق بشرق المتوسط كما جرى الانتهاء من الإجراءات الخاصة بـ 11 منطقة في غرب المتوسط من إجمالي 15منطقة.

وأكد البقلي، في بيان اليوم، أن الشركة ماضية في استكمال إجراءات توقيع 7 اتفاقات جديدة؛ للبحث عن الغاز مع شركات عالمية تمهيدا للتوقيع النهائي عليها خلال الربع الأخير من عام 2019 بإجمالي استثمارات حدها الأدنى 712 مليون دولار لحفر 23 بئرا استكشافية.

وأضاف أن حصاد أنشطة البحث عن الغاز وتنمية الحقول خلال العام تمثل في تحقيق 15 كشفا جديدا للغاز بواقع 5 اكتشافات بالبحر المتوسط و 10 اكتشافات بالصحراء الغربية، بالإضافة إلى الانتهاء من 7 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعي ووضعها على خريطة الإنتاج والتي أضافت إنتاجا على مدار العام يقدر بـ1.3 مليار قدم مكعب غاز يوميا، و2155 برميل متكثفات يوميا إلى الإنتاج الحالي بما ساهم في دعم الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز الطبيعي الذي تحقق في نهاية سبتمبر 2018، وتحقيق زيادة نسبتها 21% في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال العام المالي 2018 - 2019 مقارنة بالعام المالى السابق، مؤكدا استمرار الزيادة التصاعدية في إنتاج الغاز خلال العام المالي الحالي 2019 - 2020.

وأضاف أن المشروعات التي جرى الانتهاء منها بلغ إجمالي استثماراتها 10.6 مليار دولار، وتشمل استكمال مراحل انتاج حقل ظهر والمرحلة الثانية من حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل والإنتاج المبكر من المرحلة 9 بالمياه العميقة في غرب الدلتا والمرحلة الثانية من حقل دسوق ومشروع خط أبوماضي – الجميل؛ لنقل إنتاج حقل نورس إلى محطة المعالجة بمنطقة الجميل في بورسعيد.

كما جرى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المسح السيزمي لمنطقة غرب المتوسط بإجمالي يصل إلى 22 ألف كم، كما جرى تنفيذ مسح سيزمي ثنائي وثلاثي الأبعاد بمنطقة دلتا النيل.