قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن مديرية الشؤون الصحية، أحالت الطبيب "ت. س" إلى لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء في القاهرة، بعد التحقيق معه، على إثر واقعة تركه "فوطة" ببطن سيدة تدعى "أ. ع" كان يجري لها عملية ولادة قيصرية، في إحدى العيادات الخاصة بمركز الحسينية، مما عرض حياتها للخطر.

وأوضح أنه جار استصدار قرار بغلق المنشأة التي أجريت بها العملية، لما تم رصده من مخالفات بها، طبقا لما جاء في تقرير مديرية الشؤن الصحية.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بمتابعة واتخاذ اللازم قانونا حيال ما تسفر عنه تحقيقات لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء بالقاهرة، وكذلك تحقيقات النيابة العامة بالحسينية، بالمحضر رقم 19978 لسنة 2019 جنح مركز الحسينية، ومتابعة تنفيذ قرار الغلق للمنشأة.

وكان زوج السيدة أكد تعرضها لإهمال طبي كبير، حيث ترك أحد أطباء النساء والتوليد "فوطه" بداخل بطنها في أثناء إجرائها عملية وضع، في عيادته الخاصة بمركز الحسينية بتاريخ 2 / 7 /2019، الأمر الذي ترتب عليه تعريض حياة زوجته لمضاعفات صحية خطيرة، واجرى عملية جراحية أخرى لها بمستشفى قناة السويس الجامعي لاستخراج الفوطه بتاريخ 1 سبتمبر.

وطالب زوج المريضة، بفتح تحقيق مع الطبيب المتسبب في الواقعة، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال تقصير الطبيب وإهماله.