بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع إيفان ساركوس سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أمس، المشروعات الزراعية المزمع تمويلها في إطار الدعم الموحد للشراكة المصرية الأوروبية 2020.

وأكد الوزير، على دعم الاتحاد الأوروبي لمصر كواحد من أهم شركاء التنمية ليس في القطاع الزراعي فحسب ولكن في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي وافق خلال الاجتماع على تنفيذ عدد من المشروعات منها البرنامج القومي لتحسين إنتاج تقاوى الخضر في مصر وتقليل تأثير التغيرات المناخية على صغار المزارعين ومراقبة الجودة على المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية وتطوير قدرات الحجر الزراعي المصري، وإصلاح نظام الإرشاد الزراعي والإدارة المتكاملة لتطوير الري الحقلي على مستوى المزرعة في الأراضي القديمة ورصد وتقييم الأراضي الصالحة لزراعة الخضر في دلتا النيل والوادي وتنمية موارد الثروة الحيوانية والسمكية بمصر.

وأكد سفير الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد مهتم بدعم هذه المشروعات وأعرب عن رغبته في الانتهاء من إعداد دراساتها بنهاية شهر أكتوبر المقبل.