أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية، القرار رقم 562 لسنة 2019، بشأن القواعد المنظمة لأعمال الحجر الزراعي المصري.

ونص القرار على أن تتولى الجهة المختصة (المنظمة الوطنية لوقاية النباتات ممثلة في الحجر الزراعي المصري) تطبيق مواد هذا القرار وما يتبعه من تعديلات في الإطار القانوني.

كما نص القرار على أن يمثل الحجر الزراعي المصري وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أمام الجهات الداخلية والخارجية، في جميع الشؤون بالإجراءت الحجرية وغيرها المتعلقة بحجميع المواد الخاضعة للوائح الحجر الزراعي سواء الواردة أو الصادرة أو العابرة.

يأتي ذلك بالإضافة إلى تشكيل لجنة تسمى (لجنة أعمال الحجر الزراعي) برئاسة الجهة المختصة (الحجر الزراعي المصري).

ونشر القرار في الوقائع بعددها الصادر بتاريخ اليوم، للاطلاع عليه اضغط هنــــــــــــــــــــــــا.