ضبط رجال مباحث التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، اليوم، 6 أطنان زيت طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل محل غير مرخص في منطقة اللبان، وذلك قبل طرحها للبيع بالأسواق.

وتلقي اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، إخطارًا، من ضباط مباحث التموين، يفيد بحيازة صاحب محل غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة اللبان، لكميات كبيرة من زيت الطعام الفاسد لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واستهدفت حملة أمنية، المحل المشار إليه، حيث عثر على 6 أطنان من زيت الطعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

وحرر محضر بواقعة الضبط، في قسم شرطة اللبان، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.