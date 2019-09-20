أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن انطلاق برنامج التوعوية والإرشاد الديني بين الشباب من أبناء المحافظة، لنشر مبادئ الدين الوسطي ومواجهة انتشار الأفكار المتطرفة والهدامة، بالتنسيق المثمر بين وزارتي الشباب والرياضة والأوقاف، بمختلف مراكز الشباب بنطاق دائرة المحافظة.

وأكد غراب أهمية دور مراكز الشباب في تنمية الشباب بدنيا وفكريا وثقافياً، واستغلال أوقات فراغهم وتوجيههم نحو الطريق الصحيح، ونشر الأفكار الإيجابية بين الشباب بالفئات العمرية المختلفة.

وأشاد المحافظ بالتنسيق المتميز بين الوزارتين، لتنفيذ برامج التوعية الدينية لمواجهة الأفكار الإرهابية الهدامة، وتوعيتهم بأن الإسلام دين بناء وتنمية، خاصة بين الفئات الشبابية بالأعمار المختلفة، باعتبار الشباب هم جيل المستقبل وقاطرة التنمية المستدامة.

وقال وائل الألفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية بتنفيذ 18 ندوة توعوية للشباب بمختلف مراكز الشباب بنطاق المحافظة، قامت إدارة البرلمان والتعليم المدنى بالمديرية بالتنسيق مع مديرية الأوقاف بالشرقية بالبدء في تنفيذ برنامج التوعوية والإرشاد الديني بين الشباب، بمراكز شباب: "ديرب نجم، الصوفية بمركز أولاد صقر، كوم حلين بمركز منيا القمح"، وذلك بحضور عددا من المحاضرين ورجال الدين المتميزين والمتخصصين في الخطاب الديني السليم للوصول بالأفكار الصحيحة ونبذ الأفكار المتطرفة بين الشباب.