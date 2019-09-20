أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تبني الجامعة خلال العام الدراسي الجديد 2019-2020 العديد من المبادرات، والتي من أهمها مبادرة "الفن في الشارع"، "خذ كتاب وضع كتاب" بالإضافة للعديد من "نماذج المحاكاة" التي تطلق في فاعليات استقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي، وذلك لدمج الطلاب في الأنشطة المختلفة التي تقدمها الجامعة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن مبادرة "الفن في الشارع" هي مبادرة لعمل رسومات ولوحات فنية على الجدران، وتزيين الأسوار الخارجية، ونشر الأعمال الفنية البصرية، وذلك بهدف نشر العناصر الجمالية، والارتقاء بالذوق العام في الشارع المصري، وخاصة المناطق والشوارع المحيطة بالجامعة، مشيرًا إلى أن الأماكن التي تبدأ بها المبادرة هي المدخل الرئيسي للمدينة الجامعية للطلبة، ومدخل مبنى التعليم المدمج، والحوائط والأسوار المحيطة بهما، من خلال رسومات تعتمد على الخطوط العربية، ويقوم بها أساتذة وطلبة من قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية.

وأضاف الخشت، أن مبادرة "خذ كتاب وضع كتاب"، هي مبادرة جامعية ثقافية تطلق لأول مرة في الجامعة، وقد اقتبسناها من مبادرة قديمة تم اطلاقها في وسط القاهرة، تهدف لتشجيع الطلاب على القراءة والاطلاع على الكتب والمجلات والإصدارات الصحفية، وتثقيف أنفسهم، وتدوير الكتب والمجلات، وذلك من خلال توفير مجموعة كتب يستطيع الطلاب الحصول عليها مقابل وضع كتاب آخر، فيأخذ الطالب أي كتاب ويضع بدلا منه أي كتاب، كما سوف يتم توزيع بعض المجلات والإصدارات الصحفية مجانًا لزيادة الوعي القومي عند الطلاب والاطلاع على القضايا والتحديات القومية والدولية، وسيتم توفير العديد من المنافذ لتطبيق الفكرة داخل الحرم الجامعي وخارجه وبالمدن الجامعية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أنه في إطار الوعي السياسي للطلاب، سيتم إطلاق العديد من نماذج المحاكاة مع بداية العام الدراسي، وحث الطلاب على الاشتراك فيها لرفع مهاراتهم السياسية والمجتمعية كجزء أصيل من مكونات الشخصية الوطنية الواعية التي تملك أدوات العصر والمشاركة السياسية الفعالة.