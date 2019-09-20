أعلن البنك التجاري الدولي CIB عبر موقعه الإلكتروني عن حاجته لشغل عدد من الوظائف لحديثي التخرج وذوي الخبرة، وجاء ذلك بهدف تعزيز نمو البنك في السوق وفي إطار خطة البنك التوسعية، بالإضافة إلى حرص البنك على خدمة عملائه بأفضل صورة واجتذاب عملاء جدد.

وتستعرض "الوطن" شروط ومتطلبات الوظائف على النحو التالي:

Teller

- أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- الخبرة: 0 - 2 سنوات من الخبرة.

- مكان العمل: القاهرة، العاشر من رمضان، طنطا، الدقي، المبتديان، المهندسين، القرية الذكية، 6 أكتوبر، الزقازيق، مدينة نصر وهليوبوليس.

ويمكنك التقدم للوظيفة من هنــــــا.

Personal Banker

مكان العمل: مدينة العاشر من رمضان.

- أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة، أو ما يعادلها.

- الخبرة: 0 - 2 سنوات من الخبرة.

ويمكنك التقدم للوظيفة من هنــــــــا.

Customer Relationship Representative

- أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- الخبرة: 0 - 2 سنوات من الخبرة.

- أن يكون على دراية بجميع منتجات وخدمات التجزئة المصرفية.

- مكان العمل: الجيزة، الدقي، القرية الذكية ، التجمع الخامس.

ويمكنك التقدم للوظيفة من هنــــــــا.

Corporate Banking Specialist

مكان العمل: الجيزة.

- أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة أو الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- الخبرة: 0 - 2 سنوات من الخبرة.

- القدرة على العمل تحت ضغط.

- امتلاك مهارات الحاسب الآلي.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- إجادة لغة ثالثة تعد ميزة للمتقدم.

ويمكنك التقدم للوظيفة من هنــــــــا.

Direct Sales Agent – Outsource

مكان العمل: المبتديان.

-أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو مجالات ذات صلة.

- الخبرة: 0 - 2 سنوات من الخبرة.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- أن يمتلك مهارات التفاوض والتواصل.

ويمكنك التقدم للوظيفة من هنــــــــا.

Business Banking Outbound Agent / Outsource

مكان العمل: القرية الذكية - 6 أكتوبر.

- أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- خبرة: 0 - 1 سنوات من الخبرة.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- إجادة استخدام برامج MS Office.

ويمكنك التقدم للوظيفة من هنــــــــا.

Contact Center Operations Agent / Outsource

- أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- خبرة 0 - 1 سنوات من الخبرة.

- إجادة استخدام برامج MS Office.

ويمكنك التقدم للوظيفة من هنــــــــا.

Mobile Products Sales Agent / Outsource

مكان العمل: الجيزة.

- حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

- الخبرة: 0 - 3 سنوات من الخبرة.

ويمكنك التقدم للوظيفة من هنــــــــا.

Credit Customer Relationship Manager

مكان العمل: المريلاند – هليوبليس

- أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة، أو ما يعادلها.

- خبرة بحد أدنى 4 سنوات.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- أن يمتلك مهارات الحاسب الآلي.

ويمكنك التقدم للوظيفة من هنــــــــا.

Loans & Overdrafts Support Officer / Outsource

مكان العمل: المبتديان.

- أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة أو المالية أو إدارة الأعمال أو المحاسبة، أو ما يعادلها.

- الخبرة: 0 - 3 سنوات من الخبرة.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- أن يمتلك مهارات التواصل ومهارات العرض التقديمي.

- القدرة على إتخاذ القرارات.

ويمكنك التقدم للوظيفة من هنــــــــا.

Senior Business Analyst - Operations Excellence

مكان العمل: القرية الذكية ، 6 أكتوبر.

- أن يكون حاصل على درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال أو المحاسبة أو المجالات ذات الصلة.

- الخبرة: 4 - 6 سنوات من الخبرة المصرفية.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- إجادة استخدام برامج .MS Office

- مهارات حل المشكلات.

ويمكنك التقدم للوظيفة من هنــــــــا.

Global Customer Relations Officer

مكان العمل: الجيزة.

- أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد أو المالية أو المجالات ذات الصلة.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

ويمكنك التقدم للوظيفة من هنــــــــا.