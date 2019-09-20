مصرع 3 أشقاء وإصابة 4 آخرين سقطوا في خزان صرف صحي ببني سويف

لقى 3 أشقاء، مصرعهم، وأصيب 4 أشخاص آخرين، منذ قليل، غرقا في بيارة صرف صحي، بأحد منازل قرية "طما فيوم" التابعة لمركز إهناسيا ببني سويف، أثناء محاولتهم إنقاذ بعضهم البعض.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغًا من أهالي قرية "طما فيوم" التابعة لدائرة المركز، بسقوط عددًا من شباب القرية، داخل خزان صرف صحي منزلي، ووفاة بعضهم أثناء محاولتهم إنقاذ آخرين.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء قيام 3 أشقاء بتطهير خزان صرف صحي بالقرية انهار عليهم، ولقو مصرعهم في الحال، وهم: توفيق فوزي توفيق، 45 سنة، وشقيقيه "حسين" 35 سنة، و"ربيع" 27 سنة، وأصيب 4 آخرون من أهالي القرية، أثناء محاولتهم إنقاذ المتوفين، وهم: رجب أحمد قطب، وسيد حسين محمد، ومحمد صميدة محفوظ، وحسان عبد النبي حسين، وجميعهم يقيمون بذات القرية.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، بسيارات الإسعاف التى نقلت جثامين الضحايا والمصابين، إلى مستشفى إهناسيا المركزي، وتم تحويلهم لمستشفى بني سويف التخصصي. وجارٍ تحرير محضرًا بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات والتصريح بتسليم جثامين المتوفين.