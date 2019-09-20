فى عرضه الأول فى الشرق الأوسط، افتتح فيلم «Ad Astra» للمخرج جيمس جراى، فعاليات الدورة الثالثة من الجونة السينمائى، وذلك بعد عرضه الأول فى الدورة السابقة من مهرجان فينيسيا السينمائى، ويعتقد النقاد أن اسم بطله براد بيت سيكون موجوداً فى حفل توزيع جوائز أوسكار 92، المقامة فى فبراير 2020، سواء عن أدائه فى الملحمة الفضائية «Ad Astra» أو عن تجربته مع كويتين تارنتينو فى «Once Upon Time In Hollywood»، ولكن من المؤكد أن الفيلم سيحظى بترشيح لجوائز أوسكار فى فئات المؤثرات البصرية.

بجانب «بيت» يضم الفيلم فى بطولته مجموعة من نجوم هوليوود، من بينهم تومى لى جونز وروث نيجا، وتدور أحداث الفيلم حول رائد فضاء يسافر إلى الحواف الخارجية للنظام الشمسى بحثاً عن والده المفقود منذ زمن طويل، ويكتشف خلال تلك الرحلة لغزاً يهدد بقاء الكوكب، وأسراراً تتحدى طبيعة الوجود الإنسانى.

بينما شهد اليوم الأول من فعاليات «الجونة» حالة من الزخم السينمائى بدأت فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً، بعرض الفيلم الألمانى «System Crasher» إخراج نورا فينجشيدت، فى «جراند سينما» الغردقة، وهو الفيلم الذى اختارته ألمانيا لتمثيلها فى مسابقة أوسكار عن فئة أفضل فيلم عالمى طويل، وذلك بعد حصول مخرجته على الدب الفضى «جائزة ألفريد باوير»، لأفضل فيلم يمتلك فنيات جديدة من الدورة السابقة من مهرجان برلين السينمائى، ويعرض ضمن القسم الرسمى - خارج المسابقة.

وتطرقت «فينجشيدت» فى تجربتها الروائية الطويلة الأولى من خلال دراما اجتماعية إلى معاناة «بينى»، فتاة فى التاسعة من عمرها، مصابة بحالة نفسية معقدة تصعب السيطرة عليها، وفى سعيها الدؤوب للحب تدفع الجميع من حولها إلى اليأس.

وفى الوقت نفسه، عرض الفيلم الفرنسى، ضمن قسم «خارج المسابقة»، «Les Misérables» للمخرج لادج لى، فى تجربته الإخراجية الطويلة الأولى، والذى حصل على جائزة لجنة التحكيم فى مهرجان كان، وتم تخصيص عرض آخر للفيلم فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء، وفى قسم «البرنامج الخاص» عرض فيلم «Central Station» للمخرج والتر سالس، وهو الفيلم الحاصل على الدب الذهبى من مهرجان برلين عام 1998. وفى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، عرض فيلم «كابُل، مدينة في الريح» إخراج أبوزار أمينى، بالإضافة إلى فيلم «كونجو» إخراج أدريان لا فابو.

وعرض ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، فيلم «Song Without a Name» للمخرجة ميلينا ليون، الذى عُرض للمرة الأولى فى قسم نصف شهر المخرجين ضمن الدورة الـ72 من مهرجان كان السينمائى، وعرض الفيلم الحاصل على جائزة الكرة الكريستالية فى الدورة الـ54 من مهرجان كارلوفى فارى السينمائى، «The Father» إخراج كريستينا جروزيفا وبيتر فالجانوف، بالإضافة إلى فيلم «ستموت فى العشرين» للمخرج السودانى أمجد أبوالعلا الذى حظى باحتفاء خاص بتنظيم سجادة حمراء، بحضور فريق عمل الفيلم، بعد حصول الفيلم على جائزة أسد المستقبل فى الدورة السابقة من مهرجان فينيسيا السينمائى.

وكانت الدورة الثالثة قد انطلقت، مساء الخميس الماضى، على مسرح المارينا بمدينة الجونة بحضور كوكبة من نجوم الفن المصرى والعربى، أبرزهم يسرا وليلى علوى ومنى زكى ورانيا يوسف وياسمين صبرى وأحمد الفيشاوى وداليا البحيرى ولقاء الخميسى وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش وأشرف زكى وزوجته روجينا وبسمة وهانى رمزى وشيكو أحمد داود ونيكول سابا والإعلامية رايا أبى راشد وشريف رمزى وزوجته ريهام أيمن ونور اللبنانية وغيرهم.

أكرم حسنى يغنى "سيما" فى حفل الافتتاح

وقدم الفنان أكرم حسنى أغنية بعنوان «سيما» التى حازت إعجاب الحضور، ومازح حسنى السيناريست تامر حبيب بعد الغناء قائلاً: «كان لازم يطلع جيل جديد يعمل أغانى بدل من تامر حبيب اللى بيكتب أغانى للجونة كل سنة».

ومن جانبه، قال انتشال التميمى، رئيس المهرجان، إن دعم العديد من الجهات وراء نجاح مهرجان الجونة فى دورتيه السابقتين، فيما أعلنت الفنانة منى زكى باعتبارها سفيرة النوايا الحسنة لمنظمة «يونسيف» العالمية عن توقيع اتفاقية بين المهرجان والمنظمة لمدة 5 أعوام، حيث تهدف إلى مناقشة قضايا الأطفال عبر مهرجان داعم للقضايا الإنسانية منذ دورته الأولى.

مينا مسعود يصف مصر بـ"أم الدنيا"

وخطف النجم العالمى، مينا مسعود، الأنظار فور صعوده إلى المسرح بعد مداعبته للحضور قائلاً: «إنتو شكلكم فظيع»، حيث شكر المخرج أمير رمسيس وصناع المهرجان على جهودهم فى تنظيم المهرجان، فيما منح الفنانة المغربية نسرين راضى جائزة مؤسسته الخيرية «EDA» عن فيلمها «آدم»، مؤكداً أن هذه الجائزة مخصصة لتكريم الفنانين من مختلف الجنسيات، حيث أشاد بقصة فيلم «آدم» لأنه يحكى قصة العديد من الأجيال عبر 3 سيدات من شمال أفريقيا، بحسب قوله.

وأعرب مسعود عن سعادته بالمجىء إلى مصر، واصفاً إياها بـ«أم الدنيا»، حيث بدأ كلامه باللغة العربية قبل أن يكمله بالإنجليزية.

ومنح المخرج هانى أبوأسعد، المخرجة والمنتجة الفلسطينية مى المصرى، جائزة الإنجاز الإبداعى، فيما أرجأت إدارة المهرجان تكريم الفنان محمد هنيدى إلى حفل الختام بناء على طلبه.

أحمد الفيشاوى يبكى عند عرض صورة والده الراحل

وقدمت المطربة السورية فايا يونان أغنية «بنلف» التى كانت بمثابة إهداء لصناع السينما الراحلين فى العام الحالى، وكان أبرزهم عزت أبوعوف ومحمود الجندى وفاروق الفيشاوى، حيث بكى نجل الأخير الفنان أحمد الفيشاوى بعد عرض صورة والده وسط حالة من التصفيق ضجت مكان الحفل.