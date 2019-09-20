اليوم.. عرض 14 فيلما في مهرجان الجونة السينمائي

يعرض ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان "الجونة السينمائي"، اليوم، 14 فيلما في مختلف الأقسام، وتنطلق العروض في الثانية عشرة والنصف ظهرًا بفيلم "محطمة النظام"، ضمن قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة، في سينما غراند الغردقة، وهي المرة الأولى التي تعرض فيها أفلام خارج مدينة الجونة.

ويعرض في الثالثة عصرا فيلمان هما "البؤساء" ضمن الاختيار الرسمي خارج المسابقة داخل قاعة أوديماكس، و"محطة البرازيل" ضمن قسم البرنامج الخاص داخل قاعة سي سينما 3، وفي الثاثة والربع عصرا، يعرض فيلمان هما "علو الموج" ضمن قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة داخل قاعة سي سينما 1، و"الخائن" ضمن القسم نفسه داخل قاعة سينما غراند الغردقة.

وفي الثالثة والنصف عصرا، يعرض فيلم "أيتها الفتيات" ضمن قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة داخل قاعة سي سينما 2. وبدءًا من السادسة إلا الربع مساء، تعرض أفلام "الخائن" داخل قاعة أوديماكس، و"أغنية بلا عنوان" ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في قاعة سي سينما 1، و"كابل مدينة في الريح" ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة في قاعة سي سينما 2، و"محطمة النظام" في قاعة سي سينما 3، و"البؤساء" في قاعة سينما غراند الغردقة، و"أخوات السلاح" ضمن قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة في قاعة مسرح المارينا.كما تعرض أفلام "الأب" ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في قاعة سي سينما 1، و"أد أسترا" وهو فيلم الافتتاح الذي يعاد عرضه في التاسعة والربع مساء في قاعة أوديماكس.

وتعرض أفلام "كونغو" ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة في قاعة سي سينما 2، و"ذات مرة في تروبشفسك" ضمن قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة في قاعة سينما غراند الغردقة. وأخيرا، يشهد المهرجان العرض الأول لفيلم "ستموت في العشرين" بعد عرضه في مهرجان "البندقية" في العاشرة والنصف مساء في قاعة مسرح المارينا.