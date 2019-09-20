خالد سرحان: "أنا خريج مدرسة عادل إمام وفؤاد المهندس في الكوميديا"

تحدث الفنان خالد سرحان، عن بداية حياته الفنية، قائلًا إنه عمل بمسرح الهناجر في أول أعماله الفنية، حيث كانت مسرحية كوميدية ذات طابع سياسي.

وأضاف خالد سرحان في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج" فنجان قهوة" المذاع على قناة "صدى البلد": "تعلمت التمثيل من مدارس كتير، وخرجت من مدرسة الزعيم عادل إمام ومدرسة الفنان فؤاد المهندس ومدرسة نجيب الريحاني".

وتابع، أن هذه المدارس تعتمد على طبيعة الشخصية، ومن خلالها يستطيع الممثل أداء دوره الكوميدي: "ليست لها علاقة بكوميديا الإفيه أو النكتة، لأن كوميديا الشخصية بتعيش أكتر".