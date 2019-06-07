مي عمر لـ"الوطن": ردود أفعال الجمهور لـ"ولد الغلابة" فاقت توقعاتي

أعربت الفنانة مي عمر، عن سعادتها بنجاح مسلسلها "ولد الغلابة" الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، مؤكدة أنها تتابع ردود الفعل وتركز معها للغاية، وأن ردود الأفعال فاقت توقعاتها.

وقالت مي لـ"الوطن"، إن مسلسل "ولد الغلابة" جعل الجمهور يركز مع تمثيلها وليس شكلها ومظهرها الحسن، مؤكدة أن ذلك جاء نتيجة تقديم عدد من الألوان المختلفة داخل الدور بين التراجيدي والرومانسي.

وتدور أحداث "ولد الغلابة" في إطار من الإثارة والتشويق، بطولة أحمد السقا ومحمد ممدوح وإنجي المقدم وهبة مجدي وإدوارد وكريم عفيفي وهادي الجيار وصفاء الطوخي، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي، إنتاج صادق الصبّاح.