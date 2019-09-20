فى خطوة جديدة نحو توجه الدولة لدعم خطة تحقيق الاكتفاء الذاتى، أعلنت وزارة البترول، اليوم، بلوغ إنتاج الغاز الطبيعى أعلى معدلاته فى شهر سبتمبر الحالى. وقال المهندس أسامة البقلى، رئيس الشركة القابضة للغازات، إن إنتاج الغاز الطبيعى وصل إلى أعلى معدلاته بـ7.2 مليار قدم مكعب غاز لأول مرة.

وأضاف «البقلى»، خلال انعقاد الجمعية العامة للشركة، أنه تم إسناد 5 مناطق جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى بالبحر المتوسط ودلتا النيل إلى عدد من الشركات العالمية ضمن المزايدة التى تم إعلان نتائجها فى فبراير الماضى، والتى شهدت دخول شركة «إكسون موبيل» الأمريكية، التى تعد من أكبر الشركات عالمياً، للعمل لأول مرة بمصر فى البحث والاستكشاف.

مزايدة عالمية لطرح مناطق جديدة للبحث فى "المتوسط".. وتحقيق رابع أعلى نمو فى السياحة عالمياً

ووفقاً لرئيس الشركة القابضة للغازات، فإنه يجرى حالياً الإعداد لطرح مناطق جديدة للبحث عن الغاز فى البحر المتوسط فى مزايدة عالمية خلال العام المالى الحالى، حيث تم ترسيم 4 مناطق بشرق المتوسط، كما تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بـ11 منطقة غرب المتوسط، من إجمالى 15 منطقة، لافتاً إلى المضى فى استكمال إجراءات توقيع 7 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز مع شركات عالمية، تمهيداً للتوقيع النهائى عليها خلال الربع الأخير من 2019، بإجمالى استثمارات حدها الأدنى 712 مليون دولار لحفر 23 بئراً استكشافية.

وأضاف أن حصاد أنشطة البحث عن الغاز وتنمية الحقول، خلال العام، تمثل فى تحقيق 15 كشفاً جديداً للغاز، بواقع 5 اكتشافات بالبحر المتوسط، و10 بالصحراء الغربية، بالإضافة إلى الانتهاء من 7 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز ووضعها على خريطة الإنتاج على مدار العام بنحو 1.3 مليار قدم مكعب غاز يومياً و2155 برميل متكثفات، ما أسهم فى دعم الاكتفاء الذاتى لمصر، الذى تحقق فى نهاية سبتمبر 2018 وتحقيق زيادة نسبتها 21% فى إنتاج مصر من الغاز الطبيعى خلال العام المالى 2018/ 2019 مقارنة بالعام المالى السابق له، مشيراً إلى استمرار الزيادة التصاعدية فى إنتاج الغاز خلال العام المالى الحالى.

وتابع رئيس الشركة أن المشروعات التى تم الانتهاء منها بلغ إجمالى استثماراتها 10.6 مليار دولار، وأشار إلى تلبية كامل احتياجات الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى لكل قطاعات الاستهلاك المختلفة ليصل إلى 6 مليارات قدم مكعب غاز يومياً، موضحاً أن العام الحالى شهد مضاعفة معدلات توصيل الغاز للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة السياحة تحقيق مصر رابع أعلى نمو أداء عالمى فى مؤشر تنافسية السفر والسياحة، وفق تقرير منتدى الاقتصاد العالمى للتنافسية لعام 2019، الذى صدر هذا الشهر، حيث تقدمت مصر 9 مراكز، ليحتل قطاع السياحة بها المركز 65 عالمياً بعد أن كان فى المركز 74، وتقدمت مصر من المركز 60 للمركز 5 فى استراتيجية الترويج والتسويق السياحى.

وأضافت الوزارة، فى بيان اليوم، أن مصر تصدرت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى مجال الاستدامة البيئية والموارد الثقافية وسفر رجال الأعمال، كما كانت الأفضل أداءً فيما يخص مؤشر الأمن والسلامة والبنية التحتية والموانى والموارد الطبيعية.