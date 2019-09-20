أشار التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم، إلى استمرار منح التصاريح لجميع السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية، متهما ميليشيا الحوثي الإرهابية بتعطيل دخوال السفن لميناء الحديدة، على الساحل الغربي للبلاد، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وأوضح التحالف، أن الميليشيات الإرهابية تعطل دخول السفينتين "TOROS M" و "LE RUBY" رغم نقل حمولة غذائية، فيما قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في وقت سابق، إن القوات المشتركة للتحالف نفذت فجر اليوم عملية استهداف نوعيه شمال محافظة الحديدة ضد أهداف معادية تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية تهدد الأمن الإقليمي والدولي.