أعرب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية نبيل بفون، اليوم، عن قلقه من مسألة عدم تكافؤ الفرص في الحملة الانتخابية بين المرشحين للجولة الثانية للانتخابات الرئاسية المبكرة خاصة وأن أحدهما قابع في السجن، مؤكدا في تصريح إذاعي، أنه في انتظار استجابة القضاء بعد طلب الإذن منه بتمكين المرشح نبيل القروي من فرصة لإجراء حملته الانتخابية أسوة بمنافسه في الجولة الثانية المرشح قيس سعيد.

جدير بالذكر، أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية جرت في 15 سبتمبر الجاري، وأسفرت عن فوز كل من قيس سعيد ونبيل القروي، ومن المقرر إجراء جولة الإعادة في موعد أقصاه 13 أكتوبر المقبل.