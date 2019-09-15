أعلنت الهيئة العليا للانتخابات التونسية، أن نسبة المشاركة في الاقتراع وصلت إلى 45.02%، وأنه تم إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التونسية في الساعة السادسة مساءً اليوم.

وكان فاروق بوعسكر، نائب رئيس هيئة الانتخابات التونسية، أكد أنه لم يجرِ تسجيل خروقات كبيرة في عملية التصويت، كما أن عملية التصويت تمت ومرت بشكل جيد وهناك مؤشرات إيجابية لعدد المصوتين في الانتخابات الرئاسية.

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أنها الجهة الوحيدة المخول لها الإعلان بصفة رسمية عن نتائج الانتخابات الرئاسية المبكرة هي الهيئة.

وأعلن رئيس الهيئة نبيل بفون أنّ نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 45.2%، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة في الخارج بلغت 19.7%.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين التونسيين مساء اليوم الأحد للإدلاء بأصواتهم في ثاني انتخابات رئاسية تشهدها البلاد بعد الثورة.