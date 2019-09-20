قالت سلطات جزيرة ليسبوس اليونانية، اليوم، إنه لم يعد بإمكانها استقبال مزيد من الوافدين الجدد في مخيم لاجئين مكتظ بأكثر من 440% من سعته، وأوضح مسؤولان، أن مخيم موريا يقيم فيه 12 ألف شخص، وأنه لا سبيل لاستضافة المزيد، حسبما ذكرت قناة "الحرة" الاخبارية.

وأضاف المسؤولان، أن الوافدين الجدد ينامون في العراء أو في خيام خارج المخيم، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 3000 لاجئ. ونقل عدد من اللاجئين إلى مخيم مؤقت أصغر حجما تديره وكالة اللاجئين الأممية، على الساحل الشمالي لجزيرة ليسبوس.

وذكرت سلطات الجزيرة إن ما لا يقل عن 140 مهاجرا قادمين على متن زوارق من تركيا وصلوا إلى ليسبوس الجمعة.