أقامت وزارة الخارحية التونسية، اليوم، حفل تأبين للسفير الراحل صلاح الدين الجمالي، مبعوث أمين عام جامعة الدول العربية إلى ليبيا، بحضور وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي وأفراد من عائلة الفقيد إلى جانب عدد من الدبلوماسيين، وقال الجهيناوي - في كلمة القاها بهذه المناسبة - إن الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي كان قد دعم ترشح الجمالي لشغل منصب مبعوث خاص لجامعة الدول العربية في ليبيا، لقيمته وخبرته في القضايا العربية ومعرفته الدقيقة بالساحة الليبية، واعتبارا لمحورية الملف الليبي في أولويات الدبلوماسية التونسية.

وأشار الجهيناوي، إلى أن الفقيد قدم طيلة توليه هذا المنصب مبادرات ومقترحات قيمة لدعم دور الجامعة العربية في حل هذه الأزمة، بما يحفظ مصالح الشعب الليبي الشقيق ويعيد إليه الأمن والاستقرار، معتبرا أنه برحيل الجمالي تفقد الدبلوماسية التونسية أحد أبرز أعلامها، مجددا تعازيه بإسمه وبإسم الدبلوماسية التونسية لعائلة الفقيد.