طالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم، بالتأكد من أن الدول التي لديها برامج ناشئة للطاقة النووية تتوافر لها الأدوات اللازمة، لتطوير هيئة تنظيمية فعالة ومستقلة للتشغيل الآمن للمنشآت النووية، وقالت في بيان، من مقرها فى العاصمة النمساوية "فيينا"، إنه يمكن للدول التي تستحدث أو توسع الطاقة النووية أن تستفيد من تجربة الدول التي لديها برامج متطورة للطاقة النووية في وضع إطار تنظيمي جيد وأمن.

وشددت الوكالة، على ضرورة دعم القادمين الجدد إلى النادي النووي والتركيز على تطوير وصيانة البنى التحتية للسلامة النووية بما يتوافق مع معايير السلامة التى أقرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرة إلى قول نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس إدارة الأمن النووي خوان كارلوس لينتيجو، إن العديد من التحديات التي واجهت تطوير البنية التحتية والتنظيمية حددتها الدول في اجتماع لمنتدى التعاون الإقليمي عُقد في يونيو من العام الماضي، موضحا أن هذا الاجتماع أتاح فرصة لمناقشة هذه التحديات للمساعدة فى وضع إطار التعاون الإقليمي وتشكيل العمل المستقبلي لدعم الدول الناشئة في مجال الطاقة النووية.