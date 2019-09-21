أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، رفض أي قواعد إشتباك جديدة مع العدو الاسرائيلي، مضيفا، "سنبقى ملتزمين بالقواعد الحالية"، وقال -في حديث له الجمعة في ذكرى أسبوع العلامة الراحل الشيخ حسين كوراني، "من حقنا الاستمرار بالتصدي للطائرات المسيرة قرار مواجهة المسيرات أدى الى تراجع في عدد خروقات الاجواء اللبنانية"، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

وأشار نصر الله، إلى أن "الشيخ حسين كوراني كان من المؤسسين في مسيرة حزب الله"، موضحا:"سماحة الشيخ كوراني كان ابن الولاية، وأتوجّه إلى عائلته الكريمة وإلى كل الاخوة والمحبين ورفاق الدرب بأحر التعازي بفقد الأخ الكبير والعزيز"، على حد تعبيره.

والشيخ حسين كوراني، عالم دين من لبنان، درس دروسه الدينية في النجف الأشرف ثم انتقل بعدها إلى إيران وأكمل دراسته الحوزوية، وعمل في القسم العربي في الإذاعة الإيرانية، وفقا لما ذكرته قناة "العالم"الإيرانية. وهو أحد القيادات الدينيّة والاجتماعيّة المؤسسة لحزب الله في ثمانينات القرن الماضي، بل سبق نشاطه ذلك في التنظير العقائدي لما عُرِف بالحالة الإسلامية منذ السبعينات في لبنان.

وعن قضية العميل الفاخوري، قال نصر الله إن "تعبير الأسرى اللبنانيين عن صرختهم العالية المنددة الغاضبة من دخول آمر سجن الخيام هو تعبير صادق"، مضيفا:"يجب التنبيه على مسار خطير ومنحرف في التعاطي مع العملاء"، وأشار الأمين العام لـ"حزب الله"، إلى ان "من تعامل مع العدو يجب معاقبته على قدر جريمته"، مؤكدا ان محاكمة العملاء من الثوابت ولا أحد يساوم عليه؟.

وكانت وسائل إعلام لبنانية، كشف في وقت سابق من سبتمبر الجاري، تفاصيل التحقيق بعد إحالة القائد العسكري السابق لمعتقل "الخيام" جنوب لبنان، العميل الإسرائيلي عامر إلياس الفاخوري، إلى النيابة العامة حيث يتم استجوابه من قبل المحققين والمخابرات بالمحكمة العسكرية في بيروت، وبحسب صحيفة "الديار" اللبنانية، فإن العميل الفاخوري اعترف بعمله لصالح إسرائيل وحاز على جنسيتها بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي وحلفائه من لبنان خلال تحرير الجنوب اللبناني عام 2000، وفقا لما ذكرته وكالة"سبوتنيك" الروسية.

وتابع نصر الله قائلا: "المقاومة تميز بين العميل وعائلته وهي التزمت بهذه القواعد خلال الاحتلال"، مضيفا:"على من فرّ الى الكيان الصهيوني تسليم نفسه الى السلطات اللبنانية إذا أراد العودة"، وذكر ان "المقاومة عام 2000 التزمت بثقافتها على مختلف المستويات وسلمت العملاء الى الجيش اللبناني"، ورأى ان "مسألة سقوط الأحكام بتقادم الزمن تحتاج الى نقاش قانوني ولا سيما بحق المجرمين والقتلة"، وأضاف نصرالله: "نرحب بعودة الجميع ولكن ضمن الآليات القانونية بعد تسليم أنفسهم إلى مخابرات الجيش".

وعن الانتخابات الاسرائيلية، قال نصر الله: بنيامين نتنياهو بذل كل جهده لتأمين فوزه في الانتخابات من اعتداءات بحق فلسطين والأسرى والحشد الشعبي في العراق وسورية ومحاولة تغيير المعادلات في لبنان"، موضحا: "نتنياهو غامر بكل شيء من أجل أن يفوز بانتخابات الكنيست رغم الدعم الأمريكي غير المسبوق لكنه فشل".

وأوضح الأمين العام لحزب الله: "هناك أزمة قيادة غير مسبوقة في كيان العدو بالاضافة إلى فقدان الثقة بها"، ولفت الى ان "انتخابات الكنيست أثبتت الوهن والضعف والخلل في بنية هذا الكيان الذي بدأ يشيخ ويهرم"، مضيفا: "نحن لا تعنينا نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي فسياستهم المعادية للفلسطينيين والعرب واحدة".

وحول استهداف منشآت أرامكو، قال نصر الله إن “إستهداف منشآت أرامكو من قبل الجيش واللجان الشعبية اليمنية ترك صدى عالميا وتداعيات دولية”، ولفت الى ان “المواقف الدولية من هجمات أرامكو أظهرت أن النفط أغلى من الدم". وقال نصر الله بحسب موقع المنار: "بدل من أن تنفق السعودية و الامارات أموالا طائلة على شراء منظومات الدفاع الجوي عليها ايقاف الحرب على اليمن"، مؤكدا ان "محور المقاومة قوي جدا والهجمات على أرامكو هي من مؤشرات هذه القوة واستعداده للذهاب بعيداً في الدفاع" على حد زعمه.

وتابع نصر الله قائلا: "ترامب الذي تراهنون عليه هو نفسه يستجدي لقاء الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني"، مضيفا :"أعيدوا النظر في حساباتكم والحرب على إيران ليست رهاناً لأنها ستدمركم".