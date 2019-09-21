افتراءات وأكاذيب مستمرة تطلقها جماعة الإخوان الإرهابية، للتحريض ضد الدولة والقوات المسلحة، من أجل إسقاط الدولة في بئر الفوضى والتخبط، وفقا لأجندة أجهزة مخابراتية أجنبية، وتلجأ في سبيل ذلك إلى لجان إلكترونية بعد فشلها في إثارة الفوضى، إثر الضربات الاستباقية التي وجهتها أجهزة الأمن ضد الخلايا والعناصر الإرهابية التابعة للجماعة، وتتلقى دعما مباشرا من دول أجنبية.

آخر تلك الأكاذيب كان تظاهر عدد من المواطنين بميدان التحرير، مساء الجمعة، بعد انتهاء مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك، ونشرت حسابات تابعة للجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية، المدعومة من قطر وتركيا، مقاطع فيديو وصور ادعت أنها لمظاهرات في مصر على غير الحقيقة.

ونشرت أذرع الجماعة الإرهابية الإعلامية وقناة الجزيرة وشبكة رصد عدد من الفيديوهات ادعت أنها بميدان التحرير، وكررت هذه المقاطع مئات المرات عبر الشاشات، لكن بعض النشطاء فضحوا ممارساتهم المضللة بنشر الفيديوهات الأصلية، ونشر الأحداث الأصلية التي ظهرت فيها.

أحد مقاطع الفيديو التي انتشرت كان مقطع على فيسبوك، شاهده أكثر من 600 ألف شخص على أنها مظاهرة في ميدان التحرير، بثها شخص يمني عبارة عن تجمع لعدد من الشباب في ألبانيا، وفقا للناشط حسن حامد، وعلق: "يعني دي مظاهرة لايف أهو، جميل جدا؟ دي مثلا في ألبانيا والناس ماشية وراهم بشماسي مش موجودة في مصر أصلا، وصاحب التصوير يمني، كله تزوير".

كما نشر "حامد" شهادات تظهر تزييف وكذب قنوات وحسابات الإخوان، منها شهادة محمد رجب الذي قال: "قناة الجزيرة جايبة فيديو من وسط البلد ظاهر فيه محل بتاع واحد صاحبي كان بتاع ملابس، وغير نشاطه من 8 سنين لأكل وعزمني في الافتتاح.. جايبين الناس بيقولوا ارحل يا سيسي والمحل ظاهر في الفيديو بيبيع ملابس"، ما يثبت تزويرهم لمقاطع الفيديو وتركيب صوت على مقاطع قديمة.

وفيديو يوضح كيفية تزييف مقاطع الفيديو، قائلا: "الفيديو الأصلي والمضروب، هكذا تصنع الثورة التي لا يراها إلا من هم على الإنترنت".

وكذب حسام الحملاوي، عبر حسابه على تويتر، الصورة الشهيرة لتجمع مواطنين يحملون أعلام مصر في ميدان التحرير، قائلا: "الصورة المتداولة دي قديمة من يونيو لاحتفالات مشجعين منتخب مصر بالفوز على زيمبابوي".

وهي الصورة التي استخدمتها "رصد" و"الجزيرة" وغيرها من حسابات لجان الإخوان الإلكتروينة الممولة من قطر وتركيا.

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يعني دي مظاهرة لايف اهو، جميل جدا؟ دي مثلا ف البانيا والناس ماشية وراهم بشماسي مش موجودة ف مصر اصلا، وصاحب التصوير يمني، كله تزوير — قاهر الفولورز (@seksek) September 20, 2019

كان محمد الريس، مراسل برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية "mbc مصر"، قال إن الحركة بميدان التحرير طبيعية.

وأضاف: "الميدان فيه حركة كبيرة لناس ماشية على رجليها، وحركة العربيات موجودة، مع وجود مكثف لقوات الشرطة، وقوات التأمين".

وتابع: "في زحمة في الإشارات كالعادة، سواء في اتجاه المتحف المصري أو الإشارة اللي جنب المجمع، لكن مفيش أي مظاهرات وناس عادية بتتمشي وخارجين من المترو، كل حاجة طبيعية".