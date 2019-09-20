قال محمد الريس، مراسل برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة "mbc مصر"، إن الحركة بميدان التحرير طبيعية.

وأضاف، أن "الميدان فيه حركة كبيرة لناس ماشية على رجليها، وحركة العربيات موجودة، مع وجود مكثف لقوات الشرطة، وقوات التأمين".

وتابع: "فيه زحمة في الإشارات كالعادة، سواء في اتجاه المتحف المصري أو الإشارة اللي جنب المجمع، لكن مفيش أي مظاهرات وناس عادية بتتمشي وخارجين من المترو، كل حاجة طبيعية".

واستطرد: "المحلات الموجودة مقفولة ربما لخوف أصحاب المحال من أي حركات مفاجئة، لكن أكشاك الجرائد مفتوحة، مفيش أي حاجة حواليا، والصوت المحيط هو العربيات وقدامي مفيش مظاهرات والصوت واضح للجميع".

وأكد المراسل أنه لا وجود لأي هتافات أو تظاهرات وأن الوضع بالميدان طبيعي جدا.