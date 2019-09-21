عرض الإعلامي رامي رضوان نتيجة استطلاع رأي نشرته فضائية "الشرق" الإخوانية، حول مدى رغبة المواطنين في النزول للتظاهر في الشوارع، خلال تقديمه حلقة أمس الجمعة من برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc".

وأظهر استطلاع الرأي، أن 73% من المصوتين رفضوا النزول في الشوارع للتظاهر، وعرض أيضًا نتيجة استطلاع فضائية "مكملين" الإخوانية، حيث بلغت نسبة الرافضين للنزول للشوارع 68%.

وعرض رضوان فيديو حي لاستكشاف الاستطلاع على صفحات قناتي "مكملين والشرق"، عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلا: "نأبهم طلع على شونة يا حرام".