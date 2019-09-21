احتجاجات عالمية تطالب بالتحرك لمواجهة تغير المناخ

خرج ملايين الشباب إلى شوارع المدن في أنحاء العالم لمطالبة الزعماء السياسيين المجتمعين في قمة الأمم المتحدة حول المناخ، باتخاذ خطوات عاجلة لوقف آثار التغيرات المناخية، وذلك في احتجاج عالمي موحد جرى بإلهام من الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ البالغة من العمر 16 عاما.

وبعد أن رأى العالم صور انصهار طبقات الجليد في جرينلاند وحرائق الغابات المطيرة في الأمازون، ترك الطلاب والعمال مدارسهم ومصانعهم ومكاتبهم في كل أرجاء العالم تقريبا بهدف وقف ما يرون أنها كارثة بيئية وشيكة.

بدأت الاحتجاجات في جزر المحيط الهادي، التي تعتبر من الدول الأكثر تعرضا للخطر بسبب ارتفاع منسوب مياه البحار، ثم توالت في أنحاء أستراليا واليابان وجنوب شرق آسيا وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط والأمريكتين، بحسب "سكاي نيوز".

وفي وول ستريت بنيويورك بلغ الإضراب المنسق للطلاب ذروته، حيث من المقرر أن تقود ثونبرغ مسيرة عند مقر منظمة الأمم المتحدة، وتم ترشيح ثونبرج لجائزة نوبل لجهودها في مجال مكافحة تغير المناخ.

وقفزت انبعاثات الكربون، العام الماضي، إلى مستوى قياسي على الرغم من تحذير أصدرته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في أكتوبر، وقالت فيه إنه "يجب خفض الانبعاثات على مدار الأعوام الأثنى عشرة القادمة من أجل تحقيق استقرار المناخ".

وقال عدد من المنظمون، إن المظاهرات ستأخذ أشكالا مختلفة حول العالم لكن جميعها تهدف إلى رفع الوعي بتغير المناخ والمطالبة بالقيام بعمل سياسي للحد من العوامل التي تساهم في الظاهرة.

وتمثل الحركة الاحتجاجية مزيدا من الضغط على الحكومات والشركات للتحرك، وتجمع قمة الأمم المتحدة زعماء العالم لبحث سياسات للتصدي لتغير المناخ مثل التحول من استخدام الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة.

ولهذه القضية أهمية كبيرة بالنسبة لجزر المحيط الهادي المنخفضة التي طالبت الدول الغنية مرارا ببذل مزيد من الجهد لمنع ارتفاع منسوب المياه في البحارز