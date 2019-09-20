بالتواريخ.. مشاركات السيسي في أعمال الأمم المتحدة تحمل رسائل هادفة

تقترب الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 74 من انعقادها يومي 24 و25 سبتمبر الجاري، ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي فيها كتقليد رافقه منذ انتخابه رئيسا لمصر عام 2014.

وكان لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص دائم على المشاركة في مختلف القمم العربية والأممية، في تأكيد على أولوية العلاقات الخارجية لديه والاهتمام به.

وترصد "الوطن" في النقاط التالية تاريخ مشاركات الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

- الدورة الـ 69 في سبتمبر 2014: عقدت تحت عنوان "صياغة وتنفيذ خطة للتنمية لما بعد عام 2015" حيث قدم الرئيس السيسي رؤية مصر في هذا السياق.

- الدورة الـ 70 في سبتمبر 2015: ركز الرئيس السيسي على الشباب وكيفية التعامل مع قضاياهم والاستفادة من طاقتهم في دفع عملية التنمية.

- الدورة الـ 71 لعام 2016: سلط الرئيس السيسي الضوء على عدد من القضايا والموضوعات الدولية.

- الدورة الـ 72 لعام 2017: تطرق الرئيس السيسي إلى مخاطر الإرهاب تحت عنوان على الشعوب السعي إلى تحقيق السلام والحياة الكريمة للجميع.

- الدورة الـ 73 لعام 2018: أكد الرئيس السيسي الحاجة إلى تعزيز مكانة الأمم المتحدة إلى جانب مصداقيتها خصوصا لدى الشعوب العربية.

الرئيس السيسي يحضر 4 قمم عربية من بين 5 منذ انتخابه

الرئيس السيسي لم يكتفِ فقط بالمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بل كان كذلك في أعمال القمم العربية حيث شارك في 4 قمم عربية من أصل 5 منذ انتخابه على النحو التالي:

- 2015: أول قمة عربية يشارك فيها الرئيس السيسي بشرم الشيخ.

- 2016: كلف الرئيس السيسي رئيس الوزراء وقتها بالإنابة عنه في حضور أعمال القمة العربية بموريتانيا.

- 2017: شارك الرئيس السيسي في القمة العربية المنعقدة بالبحر الميت في الأردن.

- 2018: شارك الرئيس السيسي في قمة الظهران بالمملكة العربية السعودية.

- 2019: الرئيس السيسي يشارك في القمة العربية بتونس.