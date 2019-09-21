عرض الإعلامي أحمد فايق إنجاز فريق جامعة القاهرة، الذي فاز بكأس العالم لريادة الأعمال "إيناكتس"، خلال تقديمه حلقة الجمعة من برنامج "مصر تستطيع"، المذاع عبر فضائية "dmc".

مريم عبداللطيف، مديرة المشروع، قالت إنهم اكتشفوا أن عددا كبيرا من السيدات في المناطق الفقيرة لا يستخدمون الفوط الصحية وقت الدورة الشهرية، نظرًا لارتفاع سعرها، ويستخدمون بدائل غير صحية بالنسبة لهم.

وأكدت فرح عصام، مديرة العلاقات العامة بالمشروع، أنهم قرروا النزول للأقاليم وصناعة فوط صحية لهم بسعر مناسب، على أن تكون من مواد طبيعية منها ألياف الموز من أجل الحفاظ على صحتهم والحفاظ على البيئة عند التخلص منها فيما بعد.

وأنتج الفريق 90 ألف فوطة صحية من ألياف الموز، بعدما اشتروا المواد الخام وعقموها في معامل كلية الصيدلة بجامعة القاهرة، ثم سلموها للجمعيات الخيرية التي وفرت مكان للسيدات التي ستقوم بعملية التصنيع، ما أهلهم للفوز بالمركز الأول على مستوى العالم بين 37 دولة في مشروعات ريادة الأعمال.

واتصل فايق، عبر الإنترنت بفريق جامعة القاهرة الذي يحتفل الآن بفوزه بكأس العالم لريادة الأعمال في لوس آنجلوس، واستقبلوا الاتصال بالهتافات لمصر مؤكدين فخرهم بما حققوه، وشددوا على صعوبة المنافسة التي استطاعوا خلالها تحقيق المركز الأول فيها عالميًا، مشيدين بدعم أساتذة جامعة القاهرة.

وقالت نورهان، الشابة التي قفزت فور إعلان فوز الفريق المصري: "المسؤولية كانت صعبة وكان فيه مشاريع مختلفة وليها علاقة بالتكنولوجيا، وعملنا حاجة طبيعية وفخورين بيها وفخورين باللي وصلنا له بجد".