تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم السبت 21 سبتمبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

بداية العام الدراسي الجديد

بدء الدراسة بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي الجديد "2020/2019".

استكمال محاكمة المتهمين باعتناق أفكار تنظيم "داعش" الإرهابي

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار تنظيم "داعش" الإرهابي والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية.

استكمال محاكمة المتهمين بالتجمهر واستعمال القوة والعنف بـ"جزيرة الوراق"

تبدأ محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 35 متهما لقيامهم في 16 يوليو 2017 بالتجمهر واستعمال القوة والعنف أثناء تنفيذ قرارات إزالة التعديات بـ"جزيرة الوراق".

الحكم على المتهمين في قضية الهجوم على فندق بالهرم

تصدر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها على المتهمين في قضية الهجوم على فندق بشارع الهرم.

جمعية رجال أعمال الإسكندرية تستضيف وزير قطاع الأعمال العام

تستضيف جمعية "رجال أعمال الإسكندرية"، وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، لبحث سبل دعم القطاع الخاص لخطط الوزارة، لإعادة هيكلة شركات القطاع العام، وبحث سبل التعاون بين القطاعيين الخاص والحكومي مستقبلًا.

وزارة الشباب والرياضة تستضيف وفدا من القيادات الشبابية التابع للهيئة العامة للرياضة السعودية

تستضيف وزارة الشباب والرياضة، وفدًا من القيادات الشبابية التابع للهيئة العامة للرياضة السعودية، في إطار مذكرة التفاهم الشبابي بين مصر والسعودية.

وزير القوى العاملة يطلق 4 وحدات متنقلة للتدريب المهني

يطلق وزير القوى العاملة محمد سعفان، من مقر الوزارة، 4 وحدات متنقلة للتدريب المهني على مهن الخياطة، وكهرباء تركيبات، والسباكة بالقرى والنجوع في 27 محافظة.

عرض "أليس في بلاد العجائب" على المسرح الكبير بدار الأوبرا

تحيي فرقة مركز "تريومف" الروسية للموسيقى، العرض العالمي الشهير "أليس في بلاد العجائب" من إخراج أليكسي بيجانوف، وذلك على المسرح الكبير بالأوبرا.

مباريات الجولة الافتتاحية لبطولة الدوري الممتاز

يلتقي فريقا طلائع الجيش والمقاولون العرب، الثالثة عصرا، على استاد جهاز الرياضة العسكري، ويلتقي فريقا الجونة والإسماعيلي، في الخامسة والنصف مساء، على استاد الجونة، ويلتقي فريقا بيراميدز وإنبي، في الثامنة مساء، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية لبطولة الدوري الممتاز.

مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم

يلتقي فريقا ليستر سيتي وتوتنهام هوتسبر، في الواحدة والنصف ظهرا، كما يلتقي فريقا إيفرتون وشيفيلد يونايتد، بيرنلي ونورويتش سيتي، مانشستر سيتي وواتفورد، في الرابعة عصرا، فيما يلتقي فريقا نيوكاسل وبرايتون، في السادسة والنصف مساء، وذلك في إطار مباريات بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم

يلتقي فريقا فياريال وبلد الوليد في الواحدة ظهرا، كما يلتقي فريقا ليفانتي وإيبار في الرابعة عصرا فيما يلتقي فريقا اتلتيكو مدريد وسيلتا فيجو، في السادسة والنصف مساء، بينما يلتقي فريقا غرناطة وبرشلونة في التاسعة مساء، وذلك في إطار مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم.

مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم

يلتقي فريقا أودينيزي وبريشيا، في الثالثة عصرا، كما يلتقي فريقا يوفنتوس وهيلاس فيرونا، في السادسة مساء، بينما يلتقي فريقا ميلان وانترناسيونال، في التاسعة إلا ربع مساء في إطار مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم.