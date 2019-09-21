بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوجدانوف مع القائم بالأعمال المؤقت لدولة ليبيا في موسكو، مصطفى أبو سعيدة الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية.

وقالت وزارة "الخارجية الروسية"، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، اليوم، إن الطرفين تبادلا الآراء حول الأوضاع الراهنة في ليبيا، وإن "الجانب الروسي شدد على أهمية عدم التباطؤ في بناء عملية سياسية شاملة تحت إشراف الأمم المتحدة، وذلك بهدف مكافحة الإرهاب بصورة فعالة والحفاظ على ليبيا كدولة واحدة تصان سلامتها الإقليمية".

وأشارت الوزارة الروسية، إلى أن بوجدانوف وأبو سعيدة ناقشا تطوير العلاقات بين البلدين.