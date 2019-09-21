أعلنت مجموعة شركات أكاديما المملوكة للدولة، عن ضخ كميات كبيرة من دواء سينتوسينون الخاص بعلاج نزيف ما بعد الولادة في الصيدليات الحكومية والعامة وجميع مستشفيات الجمهورية، بخاصة التي تطبق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل.

ولفتت إلى أن دواء سينتوسينون من إنتاج شركة سيديكو أحد الشركات الوطنية المصرية التابعة للدولة، حيث تكمن أهميته كمستحضر بالنسبة للمرضى في كونه هرمون داخلي منشط للرحم يسبب انقباضات متتالية في الرحم مشابهة لتلك التي تحدث في الولادات الطبيعية لتحفيز الولادة، أو عندما تكون تقلصات الرحم ضعيفة للغاية أثناء الولادة فضلا عن قدرته في منع النزيف بعد الولادة .

وأضافت أنه جرى ضخ 84 ألف و942 أمبول سينتوسينون أمبول بسعر 21 جنيها تركيز 5 وحدة دولية، كما يتوفر من ذات الصنف مخزون استراتيجي 85 ألف و850 أمبول.

ولفتت إلى أنه جرى ضخ 112 ألف و645 أمبول تركيز 10 وحدة دولية بسعر 31 جنيها، منوهة بأنه يتوفر مخزون استراتيجي من الصنف ذاته 255 ألفا و653 أمبول، مضيفه أن المنتج يخضع لأعلى معايير الجودة في الإنتاج ما آمن.

وحذرت منشورات الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، من وجود عبوات مغشوشة من مستحضر سينتوسينون تباع في السوق السوداء، حيث أن هذا الدواء هرموني يستخدم في الحالات الحرجة للحوامل بعد الولادة لحمايتهم من النزيف وهو ما يتطلب عدم التعامل مع أي عبوات مجهولة المصدر.

وأشار إلى أن عدد السيدات الحوامل الذين يعانون من نزيف الدم بعد الولادة، يتعدون المليون حالة سنوياً.

وأوضحت الدكتورة ألفت غراب رئيس مجموعة أكديما الدوائية المملوكة للدولة، أن المستحضر الجديد يمثل أهمية كبرى للسيدات الحوامل، بخاصة أنه ليس له مثائل متوفرة في السوق.

وتابعت: السوق حالياً يحتاج هذا المستحضر لما له من أهمية، مضيفة أنه هناك تعاون كبير مع قيادات الصحة لشؤون الصيدلة لتوفير المستحضرات الحيوية التي بها نقص في السوق المحلية بأسعار مناسبة.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد خطاب رئيس الشركة: السوق يحتاج إلى توفير المستحضر في ظل احتياج المرضى له، وهو ما دفعنا بالتعاون مع وزارة الصحة وقطاع الصيدلة إلى وضع خطة لتوفير المستحضر بالسوق حرصا على المرضى.

وتابع: قمنا بضخ 170 ألفا و992 عبوة من المستحضر بتركيزية كما يتوفر مخزون استراتيجي كبير بلغ 341 ألفا و503 عبوات من المستحضر بتركيزية المختلفين.

ونوه بأن الكميات كبيرة ولن يتعرض السوق لنقص في المستحضر مرة أخرى، ما يحقق الاكتفاء الكامل لأكثر من مليون سيدة سنوياً يتعرض لنزيف الدم بعد الولادة .